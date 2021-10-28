Москва, 28 октября, 2021, 06:54 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил иск министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, ответчиком по которому выступают ООО «Яндекс.Такси» и четыре юрлица, работающих в сфере предоставления информуслуг, связанных с такси. Дело приняла к производству судья Девицкая. Начать слушания планируется 9 декабря 2021 года. В споре речь, вероятно, пойдет о запрете агрегатору такси передавать заказы на перевозку пассажиров компаниям без разрешений на осуществление подобной деятельности, передаёт ИА REGNUM.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Яндекс. Такси

Иск министерства подан 25 октября 2021 года, а 27 октября его приняли к производству. Детали пока не известны.

Между тем ранее ведомство уже обращалось к этим же ответчикам с претензиями, но в арбитраж Краснодарского края. В первый раз среди ответчиков также было и ООО «Яндекс». Слушания по спору пока не завершены. Компании из дивизиона IT-гиганта потребовали выделить претензии к ним в отдельное производство. Третьим лицом в спор также вступила краснодарская краевая ассоциация «Региональный автотранспортный союз». Заседание по делу о запрете передавать заказы на перевозку пассажиров компаниям без разрешений на осуществление подобной деятельности назначено на 23 ноября 2021 года.

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Напомним, схожий иск к «Яндекс.Такси» подавал и комитет Ленинградской области по транспорту, но в начале октября он проиграл спор. Вердикт ещё может быть обжалован. Во многом причиной проигрыша можно назвать несовершенство российского законодательства. Так, в решении суда прямо уточняется, что «законодательство РФ не содержит понятия агрегатора услуг перевозок пассажиров и багажа легковым такси и, соответственно, не возлагает на кого-либо, за исключением государственных органов, обязанности по контролю за наличием разрешений у перевозчиков».

»Таким образом, на общество законом обязанность по контролю разрешений не возлагается, более того, закон не предоставляет обществу и полномочий по контролю таких разрешений», — уточнялось в вердикте.

Ответчик заявил, что проводит периодический и внеплановый контроль «за действительностью соответствующих разрешений путем ручного обращения к официальному сервису проверки разрешений». Из этого можно сделать вывод, что поголовная проверка на момент начала правоотношений не проводится. Представитель «Яндекс.Такси» прямо в суде заявлял, что общество является исключительно оператором информационной системы и «в принципе не может контролировать фактическое соблюдение перевозчиками требований о наличии разрешений».

Подобный подход порождает множество спорных и опасных ситуаций для пассажиров, что подтверждается жалобами в соцсетях и в Роспотребнадзор.