Вашингтон, 28 октября, 2021, 06:28 — ИА Регнум. Функция добавления гиперссылок появилась в сторис для всех пользователей в социальной сети Instagram. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба компании Facebook, которой принадлежит соцсеть.

Instagram

До настоящего времени вставлять гиперссылки в сторис — короткие видеоролики или фотографии, мог лишь ограниченный круг пользователей. К ним относились владельцы верифицированных аккаунтов, либо пользователи с определённым числом подписчиков.

Как поясняется в заявлении компании, руководство Facebook посчитало нужным пойти навстречу пользователям соцсети, которые хотят делиться важными для них вещами с близкими людьми.

«Чем бы вы ни занимались, от готовки до волонтерства или покупок, теперь вы можете поделиться этим в сторис — независимо от размера вашей учетной записи», — поясняется в сообщении компании.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания Facebook готовит своих сотрудников к давлению со стороны госстуктур США.