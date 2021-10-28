Владивосток, 28 октября, 2021, 06:06 — ИА Регнум. В Приморье побит очередной коронавирусный «рекорд» — за минувшие сутки впервые выдано 270 положительных тестов на COVID-19. Кроме того, и показатели ковидной смерти высоки — семь случаев за 24 часа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Увеличивается и суточное число госпитализаций, в стационарах на лечении находятся более 1500 человек. Врачи разворачивают дополнительные койки — их уже 2111.

«Регион вновь готовится к значительному росту заболеваемости», — сказала первый замминистра здравоохранения Приморья Тамара Курченко.

Медики называют слухи о связи роста заболеваемости с увеличением темпов вакцинации необоснованными и бездоказательными.

«От прививки человек не заболевает инфекцией, это миф. Вакцина от любого заболевания не дает 100% защиты, но течение болезни будет легким, риски тяжелых осложнений снизятся. А главное — у вакцинированного нет угрозы жизни», — сказали в минздраве.

На 28 октября в Приморье вакцинировались 499 292 жителя Приморья, завершили курс — 385 884 из них.

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Как сообщало ИА REGNUM, количество ежедневно выявляемых случаев коронавируса в Якутии уже перешагнуло пиковые отметки прошлого года и продолжает расти. За сутки побит очередной «рекорд» — 292 новых заболевших COVID-19.