Москва, 28 октября, 2021, 05:34 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину предоставили фейковые сравнительные данные потерь от нового коронавируса и в Первой мировой войне, что вызывает вопросы, кто и зачем это делает, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на канале движения на YouTube.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Я не знаю, кто дает данные главе государства. Я твёрдо знаю, что у главы государства не может быть собственных данных по поводу соотношения смертей. Все мы делаем ошибки, если бы те, кто следит за моими выступлениями, не слепли ночами, чтобы исправить мои ошибки, у меня бы их былоо больше. Но есть объективные цифры, которые надо говорить всегда, касается ли это сталинских репрессий или чего другого. Если мы теряем еще и цифры, то нам конец», — заявил Кургинян.

По его словам, у нас есть единственная организация — ВОЗ, которая обладает полнотой статистических данных и данным которой нам приходится верить. При этом нет никаких сомнений, что эта организация завышает данные о смертеях, ибо все находятся в конвульсии определенных действий, называемых вакцинацией.

«Итак, любители фейков, проверяйте меня, пожалуйста. В Первую мировую войну солдат погибло 10 066 671, ну еще погибло 11 440 310 мирных жителей. Общее число смертей от COVID-19, по данным ВОЗ на 22 октября 2021 года, — 4 927 723. Никаких других данных не существует. Завтра я вам скажу, что погибло 15 млн или 20 млн, а профессор Курганов скажет, что 100 млн сталинских репрессий. Вот это и есть фейк. А есть объективные данные… И пока меня еще не заковали в наручники и не отправили на 20 лет в тюрьму, как это предлагают некоторые ретивые борзые любители (а это предлагалось и по другим поводам), я буду эти цифры называть. И есть два способа — опровергнуть их объективность или признать ее, как и с Земсковым по поводу цифр репрессий. И это имеет принципиальную важность, и это задача ученых», — продолжил эксперт.

Он еще раз подчеркнул, что признает, что COVID-19 — это тяжелое заболевание, с которым надо бороться, и это не выдумка. Ровно так же он всегда признавал, что количество уничтоженных в 1937 году, включая его деда, и в целом в репрессиях огромно, но преувеличивать это количество — это и значит заниматься фейками.

«Поэтому, я спрашиваю, кто и какие данные предоставляет главе государства? Кто проверяет эти данные? В условиях большой беды, в которых мы существуем, и в условиях этого разогрева, который опаснее этой беды, данные — это все. Это не мелочь. Теперь дальше. Какое население планеты было в 1913 году? Самая объективная оценка, которую знаю, — это Ангуса Мэдисона… 1 791 091 000 человек. Население планеты в 2020 году, по оценке ООН, — 7 674 833 000 человек. Население увеличилось в четыре раза. Количество смертей от ковида на самом деле, каждую из которых мы оплакиваем — вдвое меньше, чем количество погибших солдат в Первую мировую войну. В условиях, когда население возросло, это означает, что ужасные потери от ковида в 10 и более раз ниже, чем потери солдат в Первую мировую войну. И это объективная информация, проверяйте. И если она недостоверна, мой адрес вам известен, приезжайте, арестовывайте. Но если она достоверна, признайте это, как в итоге признали, что Земсков говорил правду, а Курганов, Солженицын и прочие — это поганые врали», — добавил Кургинян.

Он еще раз поинтересовался, кто предоставляет президенту России информацию о потерях в Первой мировой войне и количестве умерших в мире от нового коронавируса, а стало быть, кто манипулирует цифрами и с какой целью это делает. Более того, он потребовал уточнить, подобного рода манипуляции осуществляются лишь по данному частному вопросу или по совокупным вопросам, связанным с коронавирусом.

«И, наконец, я один существую в нашем отечестве из тех, кто будет об этом говорить, я десятилетиями должен называть правильные цифры, которые невозможно опровергнуть, чтобы потом десятилетиями слышать вой ненавидящий в свой адрес, а остальные будут отмалчиваться? Ну тогда тут все возможно, любая деструкция!» — заключил Кургинян.

Напомним, что, выступая на Валдайском форуме в Сочи 21 октября, президент России Владимир Путин заявил, что число смертей от коронавируса превзошло военные потери среди основных участников Первой мировой войны.