Порт-Морсби, , 05:11 — REGNUM Министерство финансов Папуа — Новой Гвинеи подверглось хакерской атаке с применением вируса-вымогателя, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Маноквари. Западное Папуа David Worabay

По его данным, злоумышленники атаковали систему управления финансовым обеспечением островного государства. Эта система отвечает за доступ к бюджетам и внебюджетным средствам правительства, которые поступают из-за границы. Хакеры потребовали от властей выкуп в биткойнах. При этом сумма не называется.

Пока официальных комментариев из правительства Папуа — Новой Гвинеи по этому вопросу не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сайты Национальной стрелковой ассоциации США подверглись атаке хакеров с применением вирусов-вымогателей. Злоумышленники украли документы по грантам организации. Они требуют выкупа в биткойнах, иначе опубликуют все документы.