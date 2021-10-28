Порт-Морсби, 28 октября 2021, 05:11 — REGNUM Министерство финансов Папуа — Новой Гвинеи подверглось хакерской атаке с применением вируса-вымогателя, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Маноквари. Западное Папуа
Маноквари. Западное Папуа
David Worabay

По его данным, злоумышленники атаковали систему управления финансовым обеспечением островного государства. Эта система отвечает за доступ к бюджетам и внебюджетным средствам правительства, которые поступают из-за границы. Хакеры потребовали от властей выкуп в биткойнах. При этом сумма не называется.

Пока официальных комментариев из правительства Папуа — Новой Гвинеи по этому вопросу не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сайты Национальной стрелковой ассоциации США подверглись атаке хакеров с применением вирусов-вымогателей. Злоумышленники украли документы по грантам организации. Они требуют выкупа в биткойнах, иначе опубликуют все документы.