Вашингтон, 28 октября, 2021, 04:37 — ИА Регнум. Сайты национальной стрелковой ассоциации (НСА) США подверглись хакерской атаке с применением вирусов-вымогателей. Об этом 28 октября сообщает телекомпания NBC.

Christoph Scholz Хакер

Уточняется, что хакеры разместили на своих интернет-ресурсах файлы, украденные, по их словам, у НСА. Документы касаются грантов, финансируемых из бюджета стрелковой ассоциации. В случае, если НСА не выплатит хакерам определённую сумму, они угрожают опубликовать следующую порцию документов. Сумма, запрошенная вымогателями, не называется.

Глава пресс-службы НСА пояснил в Twitter, что ассоциация не обсуждает вопросы, касающиеся её электронной, либо физической безопасности. Как следует из сообщения, в настоящее время НСА предпринимает «чрезвычайные меры по защите информации, касающейся ее членов, спонсоров и деятельности».

По данным NBC, за кибератаками на сайт НСА стоит группировка хакеров Grief. Предполагается, что эта группа ранее называлась Evil Corp, именно её власти США связывают с Россией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что хакеры потребовали полмиллиона долларов за личные данные известных деятелей искусств Италии.