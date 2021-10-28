Пекин, 28 октября, 2021, 04:00 — ИА Регнум. Прибыли крупнейших промышленных компаний Китая сохранили устойчивую динамику роста в первые три квартала года, поскольку промышленное производство продолжало восстанавливаться, а деловые операции продолжали улучшаться, показали официальные данные, передает 27 октября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Национального бюро статистики КНР, совокупная прибыль промышленных компаний с годовой выручкой не менее 20 млн юаней (около $3,1 млрд) выросла на 44,7% в годовом исчислении в период с января по сентябрь и составила 6,34 трлн юаней. Объем вырос на 41,2% по сравнению с уровнем 2019 года, в результате чего средний рост за январь-сентябрь 2020 и 2021 годов составил 18,8%

Только в сентябре крупные промышленные компании получили прибыль в размере 738,74 млрд юаней, что на 16,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показали данные бюро.