Пекин, , 03:37 — REGNUM Более половины провинциальных регионов Китая повысили стандарт выплаты базовых пенсий по старости для городских и сельских жителей, сообщило Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая, передает 27 октября агентство Синьхуа.

Старик. Китай © Виктория Роготнева. photosight.ru

По данным министерства, в общей сложности 16 провинциальных регионов Китая повысили стандарт оплаты, с максимальным повышением на 100 юаней ($15,7) в месяц в некоторых регионах, охватывая более 72 млн пожилых людей. Повышение стандарта означает, что застрахованные лица будут ежемесячно получать большую пенсию, сообщили в министерстве.

По состоянию на конец 2020 года в Китае насчитывалось более 542 млн человек, участвующих в базовой системе страхования по старости, большинство из которых были сельскими жителями. По данным министерства, в ближайшие пять лет Китай будет продолжать поэтапно повышать уровень платежей для обеспечения средств к существованию людей.