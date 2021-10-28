Тверь, 28 октября, 2021, 03:21 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по Тверской области выдало ООО «Яндекс.Такси» из дивизиона IT-холдинга «Яндекс», чьи собственники «прописаны» в офшоре, 14 постановлений о привлечении к административной ответственности. Теперь агрегатор такси пытается оспорить их в арбитраже Москвы, передаёт ИА REGNUM.

Иван Лазебный ИА Красная Весна «Яндекс Такси»

20 октября 2021 года ООО «Яндекс.Такси» подало сразу 14 исков к управлению, в каждом из которых оно требует отмены «постановления и представления по делу об административном правонарушении». Часть заявлений пока не принята к производству, а часть оставлены без движения из-за недочётов.

Детали административных дел и применённые санкции к компании пока не известны. Между тем общество было объектом проверок и других надзорных органов. Например, в конце августа 2021 года управление Роспотребнадзора Башкирии провело проверку по обращению потребителя и по итогам его рассмотрения объявило ООО предостережение.

Напомним, многочисленные претензии к работе «Яндекс.Такси» есть как у клиентов, так и у государственных органов. Ранее минтранс Краснодарского края и комитет Ленинградской области по транспорту в судебном порядке попытались запретить компании «Яндекс.Такси» передавать заказы на перевозку пассажиров и багажа легковым такси в регионе «водителям и перевозчикам, не имеющим действующих разрешений».

«Что с гуся вода…» — «Яндекс» ни за что не отвечает, а только богатеет?