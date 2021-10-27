Москва, 28 октября, 2021, 00:36 — ИА Регнум. По меньшей мере пятеро человек пострадали в результате столкновения автомобилей Daewoo Nexia и «ВАЗ-2107» на севере Москвы, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта российской столицы

ДТП

ДТП произошло рядом с домом Тимирязевская улица, 20. По предварительной информации, у всех пострадавших нетяжелые травмы. Кроме того, отмечается, что водители автомобилей трезвые. Движение в районе аварии не затруднено.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября в Саратове водитель насмерть сбил двоих человек, которые шли по пешеходному переходу.