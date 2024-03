Вашингтон, 27 октября, 2021, 23:42 — ИА Регнум. Киану Ривз подарил всем членам команды каскадёров фильма «Джон Уик 4» часы Rolex Submariner. Об этом 27 октября сообщает портал We Got This Covered.

Цитата из к/ф «Джон Уик». Реж. Чад Стахелски, Дэвид Лейтч. 2014. США Киану Ривз

Публикации с новостью о подарке разместили в Instagram каскадёры Брюс Ли Консепсьон и Джереми Маринас. Отмечается, что стоимость Rolex Submariner составляет около $10 тыс.

Актёр также подарил партнёрам по проекту таблички, на которых выгравирован благодарственный текст и имена каскадёров. Издание отметило, что подобный жест со стороны Ривза может говорить о том, что либо съёмки фильма окончены, либо их конец уже близко.

https://www.instagram.com/p/CVce2nwq_vm/

Для справки: премьера боевика «Джон Уик 4» запланирована на 26 мая 2022 года. Съёмки фильма проходили в Японии, Париже и Берлине. Отметим, что это будет первый фильм франшизы, снятый не по сценарию Дерека Колстада, в этот раз в качестве сценаристов выступили Шэй Хаттен и Майкл Финч.