Лондон, 27 октября, 2021, 23:25 — ИА Регнум. На территории Британии за прошедшие сутки заражение коронавирусом выявлено ещё у почти 44 тыс. человек, сообщает 27 октября издание The Guardian.

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По данным британского правительства, зафиксировано 43,9 тыс. новых случаев заражения.

Кроме того, за сутки в Британии умерли 207 человек с диагнозом COVID-19.

Издание отмечает, что днем ранее заражение коронавирусом выявили у 40,9 тыс. британцев.

При этом британское правительство заявляет, что полную вакцинацию прошли свыше 80% взрослого населения страны.

Всего с начала пандемии коронавируса в Британии зафиксировано 8,8 млн случаев заражения COVID-19, из которых 140 тыс. закончились летальным исходом.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, Европа остается единственной частью мира, где количество новых случаев заражения COVID-19 и смертей от него продолжает расти.