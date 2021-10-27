Москва, , 23:14 — REGNUM В 2020 году «большинство белорусов восстало», и ничего нельзя было добиться иначе, чем массовыми мирными протестами. При этом оппозиционные деятели недооценили желание Александра Лукашенко «сохранить власть против воли белорусов», заявила 26 октября в интервью радиостанции «Эхо Москвы» экс-кандидат в президенты Белоруссии 2020 года Светлана Тихановская.

Отвечая на вопрос о том, что нужно было сделать по-другому во время президентской кампании 2020 года, Тихановская сказала: «Ну, наверное, по-другому ничего нельзя было сделать. Мы делали, не хочу говорить слово «революция», но так и есть, исходя из текущих событий. И, возможно, что мы недооценили в тот момент — это неадекватность власти. Я честное слово думала, была уверена, что так называемая власть увидит сотни тысяч людей на улицах и поймет, что пора уже вести диалог с белорусами, не принимать решение где-то там наверху, не удерживать власть силой, а увидеть волю народ. Просто принимать решения для людей, а не для одного человека».

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«На тот момент мы недооценили уровень насилия. Потом, вот сейчас киберпартизаны предлагают информацию с телефонных переговоров между силовиками. И мы видим, что уже до начала протестных движений в Беларуси уже строили концлагеря, были готовы стрелять и избивать людей. Поэтому с той стороны, со стороны режима была повышенная готовность все это загнать опять в кухню», — сказала Тихановская, которую в политэмиграции называют «символом протеста» и «национальным лидером».

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Отвечая на вопрос Алексея Венедиктова про перспективу революции с такой же участью для Александра Лукашенко, как у румынского диктатора Николае Чаушеску (расстрелян военными 25 декабря 1989 года), Тихановская заявила: «Вы знаете, я против такого сценария. Я его не поддерживаю, потому что во мне, наверное, говорит женщина, прежде всего, и я понимаю, что при таких события многочисленные жертвы неизбежны, особенно если режим Лукашенко готов стрелять, и мы знаем, что они готовы убивать людей. Поэтому я бы не хотела жертвовать белорусами в таком захвате власти, как вы говорите».

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Тихановская уверена в возможности бескоровного отстранения Лукашенко от власти при участии Владимира Путина и западных политиков, международных организаций («ПАСЕ, например») в процессе переговоров с окружением несменяемого руководителя постсоветской республики. Она также не исключила возможности переговоров непосредственно с Лукашенко указав на ключевую задачу — «сохранить стабильность».