Баку, 27 октября, 2021, 23:06 — ИА Регнум. ДОКУМЕНТ: перевод с азербайджанского языка

Иван Шилов ИА REGNUM Баку

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Эльман Мамедов — депутат Милли Меджлиса Азербайджана, член комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, интервью Demokrat. az

«Мнение, высказанное президентом России Владимиром Путиным во время выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» является его личным мнением. Азербайджан — ни от кого не зависящее государство. Азербайджан обладает всеми правами, полномочиями и ресурсами самому определять свои границы. Сказанное Путиным о своем возможном участии в процессе демаркации границ можно отнести к Армении, так как именно она является губернией России».

«В настоящее время большая часть российской армии дислоцирована в Армении. Границы и воздушное пространство Армении охраняются Россией. Кроме того, Армения по-прежнему настаивает на том, чтобы Россия защищала её границы с Азербайджаном, потому что она не в состоянии это сделать. То есть сказанное Путиным относится к Армении, а не к Азербайджану. У Азербайджана достаточно серьезных документов и карт. Азербайджан знает, где проходят его границы, как их следует определять и располагает достаточной информацией. Азербайджану не нужна другая страна для урегулирования и защиты своих границ с Арменией».

«Путин считает целесообразным возвращение Минской группы к процессу. Глава нашего государства неоднократно заявлял, что так называемого карабахского конфликта не существует, он ушел в историю. На территории Азербайджанского государства нет такой территориальной единицы, как Нагорный Карабах. В Азербайджане проживает много нацменьшинств. Одним из них может стать 20−25-тысячное армянское население, проживающее в настоящее время на территории Карабаха. Но только после принятия азербайджанских законов. Как будет посредничать Минская группа в такой ситуации? За время ее существования три страны, в том числе и Россия, действовали против Азербайджана. Эти страны вместе с Арменией пытались затянуть урегулирование конфликта. Они хотели создать условия для того, чтобы Азербайджан смирился с оккупацией. Хотели, чтобы Азербайджан согласился на присоединение Нагорного Карабаха к Армении или же признал его независимость».

«Сейчас же нам не нужно посредничество сопредседателей. Самый лучший ответ их деятельности дал глава нашего государства после войны. Путин знает о чем говорит, но президент Азербайджана раз и навсегда сказал, нам посредничество Минской группы не нужно».

Фазаил Агамалы — депутат Милли Меджлиса, председатель партии «Ана Вятан», интервьюDemokrat.az:

«По словам главы российского государства, добиться чего-то при определении границ без участия России невозможно. При определении границ государства могут иметь свои позиции. Если этот вопрос при посредничестве России будет разрешен в соответствии с интересами Азербайджана, мы согласны».

«Российский президент сказал, что у них есть точные карты границ. В этом плане демаркация границ на основе этих карт при посредничестве России не вызовет никакого недовольства. Для нас важно, чтобы границы уточнялись именно по картам СССР. Однако в этом вопросе интересы Азербайджана должны быть обеспечены. Позиция Азербайджана ясна, в этих вопросах он ни на какие уступки никакой стороне не пойдет. Это очень важный фактор при обсуждении этих вопросов. Независимо от того, какие стороны вовлечены в процесс демаркации, Азербайджан не изменит своей позиции. С этой точки зрения окончательное решение снова за Азербайджаном. Окончательное решение по вопросу границ — за главой государства. Нет сомнений, что в этом процессе интересы государства будут обеспечены. При определении границ решающим будет окончательное решение Азербайджана».

Узеир Джафаров, полковник в отставке, интервьюканалу YeniMusavat

У. Джабаров прокомментировал возвращение в октябре пяти армянских военнопленных при посредничестве российского генерала Р. Мурадова и дал оценку его деятельности:

«Я не раз говорил и сейчас повторю, у Рустама Мурадова по этому вопросу есть большой бизнес с армянскими коллегами, близким окружением. Я говорил об этом и в вашей студии. Если посольство России выразит протест, пожалуйста».

Узеир Джафаров в интервью LAFTV:

«Рустам Мурадов совместно с армянскими военными кругами создал большой бизнес по торговле людьми. Я готов это доказать. (…) Копыркин не просто так проявляет активность. Они не могут «переварить» победу Азербайджана в этой войне. Эти самые копыркины, бочарниковы и казимировы всего лишь исполнители. Я неоднократно повторял это и сейчас говорю. При этих словах у всех русофилов повышается давление. Понимаю, вы любите Россию, но ее политика создает почву для новых трагедий. Фактически в прилегающих к освобожденным от оккупации территориям они сеют яд, который потом даст свои плоды. Потом мы окажемся в очень серьезной ситуации. Нужно исключить это. (…) Там, где русские, там напряженность, проблемы, кровь, человеческая трагедия. Все процессы управляются из единого центра. Армения не играет здесь никакой роли. У нее свои проблемы. Все эти проблемы исходят из Москвы и Ростова».