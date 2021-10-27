Тирана, 27 октября, 2021, 23:55 — ИА Регнум. Заключенные в албанском городе Бурреле уже шесть дней проводят голодовку, требуя смягчения режима посещений, передаёт новостное агентство Fax News.

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Журналисты отметили, что власти пытались замолчать происходящее. Генеральное управление тюрем обвиняют в централизованном давлении на заключенных.

Источник Fax News сообщил, что к Буррелю присоединятся и другие тюрьмы. Причиной голодовки стало ограничение числа посещений одной встречей в месяц, при этом не более, чем с двумя посетителями. При этом телефонные звонки, разрешенные заключенным, прослушиваются.