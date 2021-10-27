Москва, 27 октября, 2021, 22:58 — ИА Регнум. Экс-кандидат в президенты Белоруссии 2020 года Светлана Тихановская уверена, что Александр Лукашенко проиграл президентские выборы и упустил шанс остаться в истории позитивной личностью. Об этом она заявила 26 октября в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Цитата из видео пользователя YouTube канала @В гостях у Гордона Светлана Тихановская

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«Не могу сказать, что он лично мой соперник и вообще соперник. Это бывший президент Республики Беларусь, который проиграл выборы 9 августа 2020 года и отказывается уходить с поста, удерживая власть силой, насилием и запугиванием и не прислушивается к воле белорусов. И, как я уже неоднократно говорила, он мог бы остаться в истории Белоруссии как первый президент страны, но стал преступником, который ради власти готов избивать людей, сажать в тюрьмы и таким образом продлевать свой срок у власти», — сказала Тихановская.

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«А что с ним случилось? Почему он стал таким, каким вы сейчас его называете?», — задал вопрос Алексей Венедиктов.

Тихановская ответила: «Я думаю, что не с ним случилось, потому что, он, к сожалению, был таким всегда. Случилось много чего с белорусским народом, с белорусами, которые, наконец, можно сказать, проснулись, большинство, потому что у нас всегда были люди в так называемой оппозиции, которые после каждых выборов и выходили на митинги, чтобы показать свое несогласие с фальсифицированными выборами, но большинство белорусов были все эти годы аполитичными, потому что, как у нас говорили, «что я могу сделать, что я могу изменить»? Там вот в прошлом году произошел ряд событий, который вовлек белорусов в политическую ситуацию, которые нашли в себе смелость и мужество сказать нет этому режиму, объединились, увидели глаза друг друга, увидели поддержку друг друга, увидели новых кандидатов достойных, и это привело к тому, что люди массово вышли на протесты после сфальсифицированных выборов».

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Напомним, КГБ Белоруссии внёс Светлану Тихановскую в список международных террористов. В обмен на призывы прекратить протестные манифестации Александр Лукашенко позволил ей покинуть Белоруссию и в августе 2020 года она уехала в Литву. По мнению части белорусской политэмиграции и литовских политиков, Тихановская является «президентом Белоруссии». Сама себя она называет «единственным лидером, который избран белорусским народом».