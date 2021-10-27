Тирана, , 21:43 — REGNUM Власти Албании выделят 10 миллиардов лек (95 миллионов евро) на защиту семейных экономик и малого бизнеса в период экономического кризиса. Об этом сообщила 27 октября министр энергетики и инфраструктуры Албании Белинда Балуку, передаёт новостное агентство Lapsi.

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Балуку отметила, что главной проблемой являются не высокие цены на энергоресурсы, которые отмечается по всему миру, а обеспечение вывода достаточного числа энергоресурсов на рынок. Министр пообещала, что правительство создаст возможности для обеспечения необходимых объемов поставок.

По словам Балуку, помощь будет оказана как абонентам, покупающим энергию у государства, так и крупным игрокам, которые ищут партнеров для поставок в условиях свободного рынка.

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