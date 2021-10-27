Москва, , 20:48 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе необходимо сконцентрироваться на строительстве центров глубокой переработки сырья непосредственно в регионе, а также развитии транспортной инфраструктуры. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам освоения ресурсного потенциала полуострова Ямал.

Северный морской путь Sovcomflot.ru

«Важно вкладываться в инфраструктуру, в том числе транспортную, включая такие крупные, значимые проекты, как Северный широтный ход, железнодорожные подходы к порту Сабетта, дальнейшее обустройство Северного морского пути», — указал глава государства.

Президент России обратился к руководству «Газпрома», «НОВАТЭКа» и к других российских компаний топливно-энергетического комплекса с просьбой активнее включаться в развитие инфраструктуры ЯНАО.

«Хотел бы ещё раз повторить, всё это создаст основу для уверенного, качественного, долгосрочного развития этого стратегически важного региона России», — подчеркнул Владимир Путин.

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