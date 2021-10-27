Челябинск, 27 октября, 2021, 19:39 — ИА Регнум. Учреждения здравоохранения Челябинской области будут открыты в нерабочие дни. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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В организациях, подведомственных областному минздраву, 1−3 ноября работают все сотрудники. А 4−7 ноября режим работы устанавливают их руководители. При этом необходимо учитывать бесперебойную работу медучреждения во время распространения новой коронавирусной инфекции.

В других организациях здравоохранения режим работы устанавливают их руководители. Как сообщало ИА REGNUM, нерабочие дни объявлены с 30 октября по 7 ноября.