27 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете гастролей артистов из России на Украине, после того как она набрала свыше 25 тыс. голосов в поддержку.

Мирослава Романенко, , 20:06 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете гастролей артистов из России на Украине, после того как она набрала свыше 25 тыс. голосов в поддержку. Текст ответа опубликован 27 октября на сайте офиса президента страны.

Веласкес Диего Портрет шута Себастьяна де Морры (ок.1646)

Петиция с просьбой поручить проработать внесенные предложения была направлена Зеленским премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову и главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову.

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Новость обсудили на телеграм-канале украинского журналиста Максима Назарова («Наглый»). Многие критически отнеслись к решению Зеленского относительно данной петиции.

«Знаете, чё сделал Зеленский? Он ответил на шкурную петицию Кондратюка с просьбой запретить гастроли российских артистов… Это невозможно комментировать, ну потому что «квартал» («студия «95 квартал» — М. Р.) Зеленского до сих пор продаёт сериалы в «страну-агрессор». Потому что друзьям Зеленского, которые посещают Крым не через украинскую границу, чудесным образом снимают запреты на въезд в Украину. Потому что фильмы Зеленского, которые попали под запрет трансляции в Украине, убрали из этого списка, потому что это фильмы Зеленского. Ну как же… [надоели] эти двойные стандарты, которые уже без прикрытия пытаются напялить на голову тупому электорату (причём электорату по умолчанию не Зеленского). Ну потому что умный такую дичь не схавает, а придёт на участок и сделает вывод», — написал на своем телеграм-канале украинский журналист Максим Назаров.

«Чокнутый карлик. Новости из Украины, как новости из долбанного Зазеркалья», — написала Anna K.

«Ошиблись избиратели с пианистом, ох ошиблись», — добавил Дмитрий Р.

«Странно, в стране *опа из-за ковида, просто катастрофа, а получается так, что петиция конченного Кондратюка, который думает, что он… крутой продюсер, важнее, чем какие-то важные решения по ковиду?..» — не понимает Дмитрий.

«А на петицию об импичменте президента решил не отвечать? Ну да ладно…» — добавил «Боб Марля».

Квартал 95 Vadim Chuprina

«Запретили российские каналы. Полностью перешёл на просмотр в интернете на ТНТ, СТС, «Первый» и прочие, полностью отключив кабельное. Запретили артистов. Стал больше интересоваться выходом новых альбомов у любимых российских исполнителей. Стал смотреть спектакли онлайн. И я не один такой. Чем больше запретов, тем больше противостояние общества. Вырубят интернет, будем возить пластинки из-за границы. Поставят железный занавес? Возможно. Может, тогда народ, наконец, поймёт, как ошибся, выбирая путь в европейское рабство под присмотром царька местного», — написал Jax Spriter.

«Надоели они уже своей недополитикой ущербности», — посетовала Olya.

«Наивно. Кто ж ныне допустит честные выборы? Оппозиционеров не пустят избираться, СМИ прессует, а избирателей на Донбассе лишают права голоса. Так что зелень решила сесть на трон надолго», — отметил Дмитрий Н.

«Есть такая профессия… Родину, страну продавать…» — добавила Танюша.

«Королевство кривых зеркал. И рож — тоже», — пишет Алексей.

«Средневековье, дичь, абсурд…» — написала Olga.

«Хотели клоуна? Ну вот, терпите, буковками возмущайтесь», — добавил Sunny-Ks.

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