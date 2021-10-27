Москва, , 19:38 — REGNUM Президент России Владимир Путин назначил уполномоченным по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову. Соответствующий указ подписан 27 октября, сообщается на сайте Кремля.

Мария Львова-Белова (c) Фото предоставлено пресс-службой АНО «Россия — страна возможностей»

«Назначить Львову-Белову Марию Алексеевну уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка сроком на пять лет», — говорится в документе.

ИА REGNUM напоминает, в начале октября учредитель Пензенской автономной некоммерческой организации помощи людям с инвалидностью «Квартал Луи», член президиума генерального совета «Единой России» Мария Львова-Белова, представляющая в Совете Федерации с 2020 года Пензенскую область, была переназначена на своем посту.

Мария Львова-Белова родилась в Пензе в 1984 году. Замужем за священником РПЦ (Русской православной церкви). В семье воспитываются девять детей, из которых четверо приемных, еще несколько детей находятся под опекой.

Прежний детский омбудсмен России Анна Кузнецова освобождена от занимаемой должности в связи с избранием в Государственную думу РФ восьмого созыва. Указ вступил в силу в день подписания, 29 сентября. Отметим, что Кузнецова также уроженка Пензы. Вышла замуж за священника в 2003 году. Супруги воспитывают семерых детей.

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