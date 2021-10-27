Ижевск, 27 октября, 2021, 19:06 — ИА Регнум. Правоохранители в Удмуртии выявили 68 сайтов, которые предлагали приобрести поддельные сертификаты вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по республике.

Минздрав Республики Коми Сертификат о вакцинации от коронавируса

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Полицейские напоминают, что покупка фальшивых сертификатов ведет к уголовной ответственности не только продавцов, но и граждан, которые в дальнейшем будут использовать фиктивные документы и QR-коды.

«В соответствии со ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков») за организацию продажи поддельных сертификатов предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет, а за использование поддельных документов — до одного года лишения свободы», — подчеркнули в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 27 октября прививку от коронавируса сделали 486 942 человека. Второй компонент препарата получили 341 712 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 86 117 человек.

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