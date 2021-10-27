Москва, 27 октября, 2021, 19:00 — ИА Регнум. Ситуация на мировом рынке энергоносителей остается нестабильной. Об этом 27 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ресурсного потенциала Ямала.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

По его словам, сложившаяся ситуация в первую очередь связана с конъюнктурой европейского рынка природного газа.

«Цены так называемых спотовых краткосрочных контрактов по-прежнему превышают тысячу долларов за тысячу кубометров, а уровень запасов газов в европейских подземных хранилищах существенно ниже средних показателей за последние пять лет», — сказал Путин.