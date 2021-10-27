Москва, 27 октября, 2021, 21:07 — ИА Регнум. Война обязательно начнется, так как её уже установили в качестве цели Украина и страны Запада. Об этом 27 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, глава международной гражданской инициативы «Русский Союз» Алексей Кочетков.

Цитата из к/ф «Ополченочка»‎. Реж. Алексей Козлов. 2019. ЛНР Ополченки Донбасса

«Если одна из сторон поставила себе целью начало войны, значит, война обязательно начнется», — заявил эксперт.

«Никакие призывы сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, как в 1941 году, никакие «выражения озабоченности» здесь не помогут и военного конфликта не предотвратят» — отметил Кочетков.

«Не поможет тут и апелляция к здравому смыслу «западных партнеров». У западных партнеров потребность в этом конфликте давно назрела, как назрела она и у турецких партнеров. Это делает военный конфликт практически неизбежным», — подытожил политолог.