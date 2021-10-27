Волгоград, , 17:32 — REGNUM Первые соревнования, посвящённые памяти легендарного футболиста волгоградского «Ротора», мастера спорта СССР Александра Никитина, стартовали 27 октября в Волжском. В турнире принимают участие почти 150 юных спортсменов 2010—2011 годов рождения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Соревнования памяти Александра Никитина Https://www.volgograd.ru/

В соревнованиях заявлены 12 команд из Волгограда, Волжского и Назрани (Республика Ингушетия), которые разделены на две группы. По регламенту турнира игры пройдут в один круг, победителей определят по наибольшему количеству набранных очков во всех матчах.

«Возможно, нынешние волгоградские мальчишки, только осваивающие азы спорта №1, или молодые поклонники «Ротора» могут и не знать знаменитую футбольную «десятку» 80-х, его потрясающие финты, виртуозные проходы и голы в ворота соперников на любой вкус. Но болельщики со стажем прекрасно помнят Александра Никитина — коренного волгоградца, который пацаном прошёл весь славный путь от дворового футбола до настоящей команды мастеров. Я желаю вам показать на поле все свои самые лучшие качества, играть в красивый, яркий и атакующий футбол, который всегда демонстрировал Александр Никитин», — пожелал юным футболистам председатель комитета физической культуры и спорта области Александр Глинянов.

Финальный тур состоится 30 октября. Соревнования планируют сделать ежегодными.

Александр Никитин выступал за волгоградский «Ротор» в 1980 — 1990 годы, один из лучших бомбардиров и форвардов в истории команды. Неоднократно выступал за олимпийскую сборную страны и вторую футбольную команду СССР, был послом ЧМ-2018 от Волгограда. Обладатель звания «Легенда волгоградского футбола» скончался 14 января 2021 года в возрасте 59 лет.