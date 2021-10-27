Под Волгоградом начался первый турнир по футболу памяти Александра Никитина
Волгоград, 27 октября, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Первые соревнования, посвящённые памяти легендарного футболиста волгоградского «Ротора», мастера спорта СССР Александра Никитина, стартовали 27 октября в Волжском. В турнире принимают участие почти 150 юных спортсменов 2010—2011 годов рождения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.
В соревнованиях заявлены 12 команд из Волгограда, Волжского и Назрани (Республика Ингушетия), которые разделены на две группы. По регламенту турнира игры пройдут в один круг, победителей определят по наибольшему количеству набранных очков во всех матчах.
Финальный тур состоится 30 октября. Соревнования планируют сделать ежегодными.
Александр Никитин выступал за волгоградский «Ротор» в 1980 — 1990 годы, один из лучших бомбардиров и форвардов в истории команды. Неоднократно выступал за олимпийскую сборную страны и вторую футбольную команду СССР, был послом ЧМ-2018 от Волгограда. Обладатель звания «Легенда волгоградского футбола» скончался 14 января 2021 года в возрасте 59 лет.