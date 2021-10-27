Москва, 27 октября, 2021, 22:21 — ИА Регнум. В Риге установили фигуры демонического характера, которые пугают местных жителей. Об этом 27 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM один из местных жителей на условиях анонимности.

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«У нас в Латвии, наверное, начинается время сатаны. Установили эту скульптуру недалеко от посольства России, оно находится за спиной у скульптуры», — сообщил собеседник агентства.

«Установила его компания, которая занимается электропроводкой. Это их произведение. Удивление вызывает также тот факт, что скульптура охраняется, рядом постоянно находится автомобиль с охраной», — рассказал рижанин.

«Недалеко, в пятистах метрах от этой демонической скульптуры, находится Академия художеств. Там тоже вывесили странный плакат, схожий по содержанию», — подытожил политолог. Латвийское издание «Press» недоумевает по поводу установки скульптуры: «Позвольте, что происходит в Латвии? Кто правит этой страной, если тут такие символы в центре Риги? Сатана там правит бал. В честь его отстроили такие «шедевры»?».

В Риге появляется все больше странных артефактов демонического содержания. Ранее возмущение рижан вызвало произведение авторства Кристиана Бректе.