Москва, 27 октября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Водород в будущем останется нишевым топливом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил старший научный сотрудник Центра исследования отраслевых рынков института прикладных экономических исследований РАНХиГС Дмитрий Гордеев. Так он прокомментировал информацию, что Еврокомиссия намерена представить стратегию перехода от потребления природного газа к водороду.

Efficientics.com Водород в таблице Менделеева

«Полностью заменить природный газ водородным топливом невозможно, — сказал Гордеев. — Для достижения объемов производства водорода, сопоставимых с объемами природного газа, потребуется колоссальное количество энергии, что при текущих технологиях технически нереализуемо. Поэтому водород, скорее всего, будет нишевым топливом, преимущественно в транспортном секторе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ЕК в декабре 2021 года представит стратегию перехода от потребления природного газа к водороду.