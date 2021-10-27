Красногорск, 27 октября, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Число вакцинированных от коронавирусной инфекции граждан на территории Подмосковья приближается к 4 млн человек. Об этом 27 октября заявила главный внештатный специалист-эпидемиолог Подмосковья Зинаида Труш на совещании в Московской областной думе по вопросу вакцинации, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам эпидемиолога, на данный момент Подмосковье находится в лидерах среди регионов России по числу и доле вакцинированных жителей.

«Мы привили более 3,8 млн человек — это первый этап. Завершили более 3,5 млн человек», — сказала Труш.