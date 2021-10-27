Москва, 27 октября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Глава Сбербанка говорит о том, что в России уровень ипотечного кредитования не дотягивает до уровня развитых стран. Но не стоит забывать, что в России и в странах Европы и США условия функционирования рынка недвижимости очень сильно отличаются, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ИК «УНИВЕР Капитал» Асхат Сагдиев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

«В России, как следствие советской жилищной политики и последующей национализации значительно больше доля тех, кто имеет собственное жилье.

Доля тех, кто вынужден его снимать, значительно меньше и все они преимущественно сосредоточены в нескольких крупных городах, где цены на недвижимость даже с учетом ипотеки большей части граждан недоступны. Особенно с учетом высоких процентных ставок и более коротких, чем на Западе, сроках предоставления ипотечных кредитов.

При этом сам рынок сдачи жилья в аренду преимущественно работает в «черную» — то есть вне правового поля, и покупка жилья с целью дальнейшей сдачи в аренду сопряжена со значительными рисками. Так что эта прослойка собственников невелика.

А вот если эти факторы учесть, то придется прийти к выводу, что ипотечный рынок у нас даже слишком раздут, что во многом обеспечено запущенными государством программами льготного кредитования.

Надувать этот рынок дальше может оказаться рискованно, в свете того, что при очередном кризисе большое количество заемщиков могут оказаться неплатежеспособными, а реализовать залоги на падающем рынке банкам будет сложно.

И тогда рынок жилья утянет за собой и строительство, и производство стройматериалов, и банковский сектор», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России наблюдается ускорение ипотечного кредитования, которое пока что не соответствует среднемировому уровню для сопоставимых по ВВП стран, заявил председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф.

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