Нальчик, 27 октября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии будет внедрена система проведения проверки на наличие у граждан коронавируса с помощью экспресс-тестов. Это поможет ускорить процесс получения результатов и своевременно начать лечение, а также прервать цепочку заражения заболевшим человеком других граждан.

(сс) Е. Самарин. Mos.ru Тестирование на COVID-19

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Решение о применении экспресс-тестов для жителей было принято в ходе состоявшегося 26 октября заседания оперативного штаба. Помимо этого, экспресс-тестирование планируется ввести для туристов на курортах.

«Сейчас прорабатываем возможность внедрить на курортах мобильные лаборатории по сдаче экспресс-теста на выявление коронавируса, которые помогут тем из гостей, кто пока не имеет QR-кода», — сообщил генеральный директор компании «Курорты Северного Кавказа» Хасан Тимижев.Кроме того, было решено усилить контроль над соблюдением требований санитарно-эпидемиологического режима, для чего в том числе будут совершаться выезды на предприятия с целью проверки действия QR-кодов. По словам главы республики Казбека Кокова, несмотря на сложность эпидситуации по коронавирусу, она является контролируемой. Занятость коек в ковидных госпиталях составляет 89% при имеющихся 1590 койках.

По данным федерального оперштаба на 27 октября, за прошедшие сутки в Кабардино-Балкарии подтвержден коронавирус у 122 жителей региона. Общее число заразившихся достигло 34 604 человек. Из них выздоровели 32 080 пациентов, скончались — 914 человек, в том числе шестеро — за прошедшие сутки.