Люксембург, 27 октября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Один миллион евро в сутки должна платить Польша в качестве штрафа за невыполнение принятого ранее судебного решения по дисциплинарной палате для судей. Такое решение вынес суд Европейского союза в Люксембурге, сообщает пресс-служба суда.

(сс) MateuszEs, Kpalion Польша и Евросоюз

В заявлении суда говорится, что Польша вопреки принятому решению не остановила применение положений, связанных с компетенцией дисциплинарной палаты Верховного суда. Потому на неё налагается ежедневный штраф в размере 1 млн евро в пользу Европейской комиссии.

Суд ЕС в июле потребовал, чтобы работа дисциплинарной палаты Верховного суда Польши была немедленно прекращена. Палата может принимать решения по профессиональной деятельности судей, а это, считают в ЕС, угрожает их независимости и беспристрастности.

Как сообщало ИА REGNUM, польский конституционный суд не посчитал требование суда ЕС обязательным, но Варшава согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты Конституционного суда в ответ на претензии Еврокомиссии о верховенстве права. В ЕК, тем не менее, не считают полностью выполненным решение суда и потому обратились в суд ЕС с призывом ввести против Польши финансовые санкции.

Читайте также: Моравецкий: ЕС может стать «антидемократической организацией»