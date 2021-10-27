Ташкент, 27 октября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Новые власти Афганистана пока не дали разрешение на ввоз гуманитарной помощи из Термеза. Об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Афганистан

Как напоминает Газета. uz, логистический центр Termez Cargo Centre в середине октября принял от УВКБ ООН более 100 тонн гуманитарной помощи, предназначенной Афганистану.

«Груз пока находится в Термезе. Дата его доставки будет зависеть от получения разрешений на ввоз от афганской стороны, и этот вопрос решает представительство УВКБ в Кабуле», — сказал изданию представитель УВКБ.

При этом сообщается, что с начала октября логистический центр в Термезе уже направил в Афганистан около 40 вагонов продовольствия.

Терминал Termez Cargo Centre расположен менее чем в 2 км от границы Афганистана.