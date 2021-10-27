Москва, 27 октября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Стремление США размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) вызывает у России обеспокоенность. Об этом 27 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Южной Кореи Чон Ый Ёном.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Как отметил глава МИД России, в ходе прошедших переговоров не обсуждалась ситуация с потенциальным размещением ракет средней и меньшей дальности наземного базирования США в Южной Корее, так как российской стороне известна принципиальная позиция президента и правительства Республики Корея против такого размещения.

«Если говорить о других странах и регионах, нас, конечно же, беспокоит декларируемое американцами стремление размещать те ракетные системы, которые были запрещены договором РСМД в наземном исполнении, не только в Европе, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказал он.

При этом Лавров отметил, что российская сторона подтверждает предложение президента РФ Владимира Путина США и другим странам — участницам НАТО объявить встречный мораторий на размещение таких ракет во всех регионах мира.

«От этого моратория наши западные коллеги отказываются, не хотят идти на переговоры по данному вопросу, это печально», — уточнил глава российского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что сообщения о применении украинскими властями в Донбассе турецкого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Байрактар» перепроверяет в настоящее время Россия.