Салехард, 27 октября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 134 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 12 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 27 октября оперштаб ЯНАО.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 137 случая.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 27 октября 53 625 заражение коронавирусом. Выздоровели 50 511 человек, 744 пациента с COVID-19 скончались (на три человека больше, чем днём ранее).