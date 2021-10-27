Во Владимирской области число летальных исходов COVID-19 достигло 2,2 тыс
Владимир, 27 октября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Во Владимирской области 27 октября подтверждено 315 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Всего в области были зарегистрированы 61 тыс. 528 носителей вируса.
После выздоровления были выписаны 52 тыс. 328 пациентов, в том числе 49 человек — за последние сутки.
За весь период скончались 2200 человек. За последние сутки подтверждено восемь новых летальных случаев.