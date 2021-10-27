Саранск, 27 октября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались семь человек. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также семь летальных случаев.

Скончались три женщины в возрасте от 68 до 73 лет, а также четверо мужчин в возрасте от 55 до 92 лет. Течение заболевания у всех умерших сопровождалось двусторонней тотальной или полисегментарной пневмонией, а также хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 691 человека.

Как сообщало ИА REGNUMпо состоянию на 27 октября в регионе выявили 148 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 147 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 31 138 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 4294 человека.

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