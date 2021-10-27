Саранск, 27 октября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 27 октября выявили 148 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 147 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 31 138 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписаны 102 человека, всего с начала пандемии выздоровели 26 153 жителей Мордовии. 691 человек скончался от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались семеро жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано также семь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 4294 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 26 октября в инфекционных стационарах республики лечение получают 2565 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдают за состоянием 3561 человека.