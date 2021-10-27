Оренбург, 27 октября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. В Оренбургской области за прошедшие сутки выявили 408 заражений коронавирусом, что на три меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 27 октября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С конца марта 2002 года в регионе общее число выявленных заражений составило 87 744. Оправились от болезни 75 260 человек.

В больницах лечение получают 2999 пациентов, у которых диагностирован COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 946 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 222 человека, еще 2006 пациентов получают кислородную поддержку. Состояние 1889 оренбуржцев медики оценивают как средне тяжелое.

С начала пандемии в Оренбуржье по причине коронавирусной инфекции умерли 2503 человека. За последние сутки зафиксировано 20 смертей.