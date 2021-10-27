Омск, 27 октября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Жители Омской области могут получить QR-код, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 или перенесенное заболевание коронавирусом, в МФЦ. Как сообщает сегодня, 27 октября, пресс-служба правительства региона, там же предоставляется возможность зайти в свой личный кабинет, воспользовавшись гостевым компьютером, и распечатать QR-код.

Полученный QR-код

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«Для этого необходимо иметь регистрацию на Госуслугах, так как QR-код должен поступить именно в личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг», — пояснили чиновники.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Омской области оценивается как и неблагополучная. Всего в области по состоянию на 25 октября нарастающим итогом зарегистрировано 94 298 случаев COVID-19, показатель заболеваемости составил 4889,69 на 100 тысяч населения, что выше среднего уровня заболеваемости по Сибирскому федеральному округу (4065,8).

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