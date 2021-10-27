Пермь, 27 октября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В Пермском крае выявили 662 новых заражений коронавирусом, что на девять больше, чем днем ранее, сообщает 27 октября оперштаб по борьбе с COVID-19. Суточный показатель продолжает бить «рекорды».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии регионе зарегистрировано 117 054 носителей коронавируса, из них 60 893 случая (52%) — в Перми. На 100 тыс. населения приходится 4503,4 факта заболевания.

В COVID-центрах находятся 4506 пациентов. Состояние 518 человек оценивается как тяжёлое. Из них 214 подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число излечившихся от коронавирусной инфекции составило 99 539. Жертвами заболевания стали 5666 пермяков. За последние сутки зафиксировано 32 летальных исхода.

По данным оперштаба, первую прививку от COVID-19 сделали 873 809 человек, полный курс вакцинации прошли 665 156 пермяков. Из них заболело 0,5%.