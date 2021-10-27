Самара, 27 октября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. 1297 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Сообщается, что всего в области выявили 127 579 случаев заражения этой инфекцией. При этом в регионе скончались 4502 пациента с COVID-19, в том числе смерть 30-и таких пациентов констатировали за минувшие сутки.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области справились с инфекцией 98 795 человек, в том числе 766 человек победили вирус за прошедшие 24 часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 26 октября в области за сутки выявили 1278 носителей коронавируса.