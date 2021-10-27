Уфа, 27 октября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Инфекционный госпиталь в Сибае намерены построить за два месяца. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

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Сообщается, что 27 октября премьер-министр республиканского правительства Андрей Назаров осмотрел площадку для возведения инфекционного госпиталя в Сибае, а после провел рабочее совещание в городской администрации.

Отмечается, что в связи с тем, что Зауралье отдалено от Уфы, поэтому инфраструктура здравоохранения, которая есть в столице Башкирии, для зауральцев находится достаточно далеко. Именно поэтому было решено строить инфекционный госпиталь в городе Сибае.

«Строительство инфекционного госпиталя в Сибае позволит Зауралью решать вопросы с лечением пациентов у себя, не тратя драгоценное время на расстояния. Новый госпиталь будет оборудован по последнему слову техники, соответственно все будет организованно для качественного медицинского обслуживания», — приводит пресс-служба слова Назарова, который сообщил, что выбранная площадка соответствует двум критериям: на участке есть все необходимые коммуникации, к тому же площадка логистический доступна как для жителей Сибая, так и для людей, проживающих в других районах Зауралья. Госпиталь планируют построить в форме «цветка курая».

Отмечается, что данный проект уже подтвердил свою эффективность в городе Стерлитамаке и селе Зубово Уфимского района. В инфекционном центре планируют расположить четыре инфекционных отделения (всего 40 боксов), приемное отделение, патологоанатомическое отделение, одно отделение интенсивной терапии и реанимации (10 боксов), экспресс-лаборатория. Помимо этого, медучреждение планируют оснастить собственной станцией медицинских газов.

«Предположительные сроки строительства госпиталя — два месяца», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии Радий Хабиров принял решение о возведении новых инфекционных госпиталей в городах Туймазы и Сибай.