Тюмень, 27 октября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. В Тюменской области пункты вакцинации будут работать с 30 октября по 7 ноября ежедневно с 8:00 до 20:00. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Впереди неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

Прививочные кабинеты в нерабочие дни откроются во всех поликлиниках региона. Продолжат работу и мобильные пункты вакцинации в торговых центрах.

щзэ"Что касается торговых центров, сегодня мы ставим задачу перенести расположенные там пункты вакцинации на площади, которые не закроют. То есть их перенесут ближе к магазинам продуктов питания. Эти пункты будут также работать полный рабочий день», — сообщила директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова.