Тбилиси, 27 октября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Украинского журналиста Дмитрия Гордона, прибывшего в Грузию, выслали из страны. Об этом он 27 октября сообщил в соцсети Instagram.

President.gov.by Дмитрий Гордон

Он написал, что прилетел в Тбилиси. Там он не прошёл паспортный контроль и ему отказали в посещении Грузии.

«Мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещён. Причин не назвали», — сообщил Гордон.

По его мнению, запрет на въезд связан с тем, что он собирался навестить в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом МИД Украины заранее уведомил грузинское внешнеполитическое ведомство.

Стоит отметить, что ранее в Грузию не пустили украинского адвоката Саакашвили — Евгения Грушовца. При этом омбудсмену Украины Людмиле Денисовой позволили встретиться с бывшим президентом Грузии.