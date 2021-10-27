Подгорица, 27 октября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Группа PPF Telecom объявила 27 октября о продаже 100% акций Telenor Montenegro венгерской компании 4iG Nirt. Стороны договорились не разглашать цену сделки, которая обычно подлежит утверждению компетентным регулирующим органом Черногории. Ожидается, что процесс будет завершен к концу 2021 года.

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«Наша бизнес-стратегия ориентирована на рынки, которые обладают значительным потенциалом роста и имеют вес в нашем портфеле. Поэтому мы решили продать Telenor Montenegro компании, которая имеет долгосрочную заинтересованность в дальнейшем развитии этого оператора мобильной связи», — сказал Марек Слачик, исполнительный директор TMT CEE, PPF Telecom Group.

По его словам, одним из ключевых конкурентных преимуществ Telenor является команда, которая сумела сохранить лидирующие позиции на рынке доходов от мобильной телефонии и управлять мобильной сетью, которая, согласно независимым измерениям, получила награду «Best in Test"в Черногории.

«После завершения сделки мы ожидаем, что эта команда продолжит вести бизнес с новым владельцем», — добавил он.