Москва, 27 октября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Вооруженные силы ДНР смогли уничтожить один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный с целью проведения диверсии украинской стороной. Об этом 27 октября заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Флаг ДНР

При этом глава народной республики не уточнил, идет ли речь о поставленных на Украину турецких БПЛА «Байрактар» или о других моделях.

«Мы видим уже второй день попытки опять взорвать нефтебазу в Донецке и то, что мы видели сообщения о сегодняшнем беспилотнике, который не долетел считанные метры и подорвался возле нефтехранилища. Но был вчера еще беспилотник, который удалось сбить нашим подразделениям», — сказал Пушилин.