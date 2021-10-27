Майкоп, 27 октября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В Адыгее с 28 октября по 7 ноября будет приостановлена работа кинотеатров, ночных клубов и кальянных, детских игровых комнат, в том числе в торгово-развлекательных центрах, и других досуговых заведений. От туристов в гостиницах будут требовать предоставление QR-кодов и справок с результатами тестов на коронавирус.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Закрыто

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«При заселении в гостиницы и базы отдыха Адыгеи с 28 октября будут требоваться не только QR-коды, но и актуальные ПЦР-тесты. Всё это — вынужденные меры. Важно разорвать цепь распространения заболеваний, чтобы стабилизировать эпидобстановку»,— написал в своем Instagram глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Напомним, в Адыгее QR-коды ввели с 25 октября. Их требуется предъявлять при посещении культурно-развлекательных и спортивных организаций, предприятий общепита. Наряду с кодами о вакцинации, действительны также будут коды о перенесенном не более полугода назад заболевании и справки с отрицательным ПЦР-тестом.

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Напомним, ранее в Майкопском районе Адыгеи было принято решение о недопуске в детские сады и школы воспитанников без справок о прививке родителей. Этот запрет начнет действовать после каникул — с 8 ноября.