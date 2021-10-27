Чита, 27 октября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 27 октября от коронавируса полностью привиты уже 345 667 человек (+1785 за минувшие сутки). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Ещё 373 565 граждан (+3232 за минувшие сутки) получили первый компонент вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 27 октября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 75 840, причём 334 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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С 25 октября в регионе действуют QR-коды, их наличие весьма активно проверяют.

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