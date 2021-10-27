Джакарта, 27 октября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Тысячи людей из ряда профсоюзных организаций в Индонезии проведут демонстрацию перед президентским дворцом в Джакарте, сообщает CNN Indonesia.

Kpcdn.net Демонстрация. Джакарта

Акцию планируется провести 28 октября в 11:00 по западно-индонезийскому времени.

Участники протеста недовольны вторым президентским сроком Джоко Видодо. По мнению протестующих, руководство Джоко Видодо и Маруф Амина не смогло улучшить благосостояние людей.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Индонезиизаявил, что вакцинация против COVID-19 детей в возрасте 5−11 лет может быть проведена в 2022 году.

Подробнее в материале:В Индонезии хотят привить от коронавируса детей в возрасте до 11 лет